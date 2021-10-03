取自美國國務院官網

中共3天派近百架共機擾台，美國國務院發言人普萊斯今天主動發聲明痛批北京破壞區域和平穩定。外交部對於拜登政府在週末期間，仍主動發表公開聲明重申對台灣的承諾表示感謝。強調近期中國進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並引起區域各國的關切。

針對中國解放軍近日出動大批軍機擾台，美國國務院於美東時間本（10）月3日上午發表聲明表示，美國十分關切(very concerned) 中國在台灣週遭進行挑釁的軍事活動，並呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。

外交部指出，該聲明也強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾。對於拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，外交部表示由衷感謝。

外交部副發言人崔靜麟強調，近期中國軍機、軍艦頻頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並已升高印太地區緊張情勢，此等行徑已經引起區域各國的關切。

面對中國的挑戰，他說，我國政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮。我們也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。