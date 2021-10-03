十一長假到來，大陸堅果雙雄卻遭到大股東減持。其中，良品鋪子遭高瓴系減持，擬減持股份數量合計不超過2406萬股，合計不超過該公司總股本的6％。另外，三隻松鼠則遭IDG系計畫減持股份合計不超過2406萬股，即不超過該公司總股本的6％。

中國基金報報導，良品鋪子9月30日晚間公告指出，高瓴系股東擬合計減持不超過6％股份。截至當日，合計持股8.98％的股東珠海高瓴天達股權投資管理中心、HHLPPZ（HK）Holdings Limited、寧波高瓴智遠投資合夥企業（其為一致行動人），計畫減持良品鋪子股份數量合計不超過2406萬股，合計不超過該公司總股本的6％。該等股份均來源於該公司首次發行股票上市前持有的股份。

減持計畫的主要內容為，因自身資金需求，擬減持股東計畫自2021年10月29日至2022年4月7日期間透過集中競價方式、自2021年10月13日至2022年4月7日透過大宗交易，或協議轉讓方式減持良品鋪子股份數量合計不超過2406萬股，合計不超過該公司總股本的6％。

報導指出，按良品鋪子A股9月30日收盤價人民幣（下同）38.61元計算，高瓴減持可能套現逾9億元。