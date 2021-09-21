台中市政府地政局將於9月23日起，在烏日區仁德社區活動中心舉辦九德區段徵收協議價購第一次作業，考量防疫需求，特別採取多場次及人流分散的方式，連續6天總共將舉辦16場，地政局強調，將邀請區內土地所有權人、土地改良物所有權人或使用人參與。

地政局長吳存金表示，烏日九德區段徵收面積約29.87公頃，其中私有土地面積為25.51公頃、私有土地地主共有425人，為減少協議價購辦理期間造成的群聚問題，這次特別規畫每場次僅開放30人參加，陪同親友則限制1名，藉以將室內集會總人數控制在80人以下。

吳存金指出，協議價購作業採現場報到，參加者皆須配合實名制、全程戴口罩及量體溫等防疫措施。目前地政局規畫從9月23日開始至28日，每天上、下午各開2場次，另為方便上班民眾，9月25日將再加開全日收件及諮詢說明服務。

吳存金說，協議價購是為了讓全區所有權人更深入了解該區段徵收案的辦理目的、程序及價格，這次作業採「個別談、多場次、人流分散」方式舉辦，將先提供民眾一對一的協議價購方式說明。