京瓷陶瓷塗層粉嫩雙把鍋24cm ＋ 京瓷彩色陶瓷刀140 金蔥綠 ＋ CERABRID陶瓷加工玉子燒鍋 ＋ 京瓷陶瓷刮皮刀8cm，原價6330元，優惠價5000元。（台隆手創館提供）

木直牛勿臺灣山林大掛布，南湖圈谷一隅，1380元。（Pinkoi提供）

RECA 瑞卡 Willow Bag 環保購物袋， 380元。（Pinkoi提供）

蒔光空氣鳳梨平衡吊飾， 880元起。（Pinkoi提供）

「你綁好了嗎？」近日最夯問候語一定是詢問五倍券相關問題，精打細算的消費者們以研究好各種優惠，而各品牌也推出相關活動吸引消費者，如台隆手創館10月1日至31日，推出「振興聰明購」活動，而設計購物網站Pinkoi則設立振興五倍券專區，集結台灣在地設計、藝文活動、蔬果小農等，同時祭出現金優惠，與民眾共同支持台灣設計力。

台隆手創館推出「振興聰明購」活動期間，推出多項超值商品如原價8990元的Remington 3D氣流負離子吹風機，活動價只要5000元現省3990元，搭配滿千再送限量百元抵用券活動，還可拿500元抵用券，電子會員再享限定加碼抽獎；另外，單筆消費滿5000元，就有機會免費入住格拉斯麗台北飯店台隆集團玩樂主題房一晚，一人中獎兩人同行，價值5000元以上。

而Pinkoi則推出以數位五倍券消費，單筆消費金額滿新台幣5000元，即享新台幣500元現金折抵優惠券，另外針對新會員還推出獨享大禮包，不只能獲得新台幣200元禮物卡，還有機會帶走iPhone 13、任天堂Switch，或是7萬元現金。