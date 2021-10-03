立委反映接獲一位中低收入戶民眾反映，綁定數位五倍券後，始知帳戶須先存錢消費後，政府回饋金才會入帳。經濟部晚間宣布，中低收入戶等弱勢民眾綁定數位五倍券，若因帳戶使用限制問題，須先存錢再消費，可解除綁定。

經濟部表示，數位五倍券比照振興三倍券，採先消費後回饋。以信用卡為例，消費後會於下期帳單扣抵，民眾不必先拿錢出來。但簽帳金融卡、電子票證等數位五倍券支付工具的特性，則須先存入款項或儲值，始得消費後領取回饋。

由於部分中低收入戶等弱勢民眾反映，在選擇該支付工具領用數位五倍券後，需先行儲值或存入款項後才能使用，可能造成經濟與使用上不便，經濟部表示，對於此類民眾若欲解除數位綁定，經濟部提供免付費1988專線，民眾只要撥打1988專線，即有專人協助解決相關困擾。

至於民代於社群媒體表示，民眾反映問題時官方回應可每次存入50元進去，存200次就可以解決云云，由於民眾之問題皆透過1988專線進行諮詢，且1988專線每通客服語音都有錄音存檔，經調閱相關60餘通錄音檔案後，並未有類似的對話。經濟部表示，中低收入戶等弱勢民眾綁定數位五倍券後，如因數位支付工具使用上的限制造成不便，有解除綁定改領紙本的需求，請電洽1988專線，於確認民眾身分，且確認尚未使用數位五倍券後，將協助解除綁定。