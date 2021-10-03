紙本五倍券第一梯次（超商、五倍券官網）預約時間已經於1日截止，紙本券第二梯次登記為10月25日到31日，或明（4）日上午9時起可到郵局官網或電話預約；數位券個人綁定則開放至111年4月30日。網路平台針對振興五倍券進行相關民調，結果顯示，較多人偏愛使用紙本券，而多數民眾最期待抽中「客庄券」。

針對振興五倍券，Yahoo在9月29日至10月3日期間進行一項民意調查，共有1萬3千多人參與投票。調查詢問民眾，五倍券預計花在什麼地方？最多人選擇民生用品（47.1%）；第二為藝文活動（33.3%）；第三為餐廳美食（26.4%）；第四旅遊住宿（16.6%），其他還有交通運輸、教育費用、醫藥健康、體育賽事、遊樂園農場、演唱會、電影，也有人表示都不會使用，或不知道、沒意見。

至於會使用哪一種五倍券，有42.2%網友選擇紙本券；22.4%選擇數位券；32.8%都不會使用；2.6%不知道或沒意見。

對於最期待抽中哪一個加碼券，客委會推出的「客庄券」最獲得網友青睞（32.9%），接著依序為都不期待16.6%、交通部「國旅券」15.9%、文化部「藝Fun券」11.5%、農委會「農遊券」9.5%、不知道或沒意見7.5%、教育部「動滋券」3.8%、國發會「地方創生券」1.4%、原民會「i原券」0.9%。經濟部的「好食券」為前400萬名綁定者可獲得，不需抽籤，因此未納入選項。