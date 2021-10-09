自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，日前丟了日月光的工作後，靠著直播主連千毅釋出善意，網羅他當直播小幫手，近來頻頻在螢光幕前曝光，不過昨（8日）紙本五倍券8日開放領取後，他在臉書秀出紙本五倍券，並炫耀身上行頭要2萬起跳，立刻遭到網友留言砲轟。

鄧佳華昨（８日）曬岀拿著紙本五倍券的照片，接著表示：「振興5倍券，是給平凡人，經濟有困難的人領的」，字句中帶著嘲諷意外，接著更強調：「這對我來說真的是小錢，看我身上的穿著，算一算就快要2萬起跳」，炫富意味相當濃厚，不過一名自稱經紀人的網友則留言砲轟：「你是不是欠我修理，又調皮亂發文，你知道我手上是棍子嗎」。

隨後，鄧佳華再次發文：「振興5倍券在你們眼中是大錢，藉此幫助很多人，讓你們有好日子過」，該名女子也隨即回應：「是的，要感謝五倍卷（券）幫助很多的人，以及我們所有能得到的，都要心存感恩，好孩子，棒棒」，雖企圖滅火但似乎為時已晚，仍有許多網友留言砲轟：「日子過的好就低調一點，好好提升自己，幫你的人不會一輩子幫你」、「不要覺得連大哥幫助你，你就開始眼睛長在頭上」。

鄧佳華過去因襲胸G奶網紅星諠遭告性騷擾，還被求償精神慰撫金，事隔2年終於在臉書向對方道歉，並表示會做出賠償，接著強調自己會好好做人，未來不會再有類似的事情發生。