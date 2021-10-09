五倍券昨天開始領取，台南有一名李姓民眾今天下午2點到全家超商領取五倍券，插入健保卡卻被告知「您的振興券已完成領取」，讓當事人震驚且錯愕，當下向超商反應，櫃台人員告知可尋求1988反映，1988則告知是超商系統當機問題，稱今天已接獲多起類似情況，請民眾過幾天再領，民眾無奈稱，五倍券是中央振興政策，出包後稱是超商系統當機，讓人有互踢皮球之感。

台南市一名李姓民眾今天下午到東區某家全家超商，原本開心要領五倍券，結果非但無法領，且健保卡一插入機台就被告知「您的振興券已完成領取」，當下楞住，立刻詢問超商櫃台「怎麼會被人盜領呢？」櫃台人員稱沒遇過這種狀況，建議向中央反映。

當事人於是致電1988，打了很久才打通，窗口回覆「今天不只1通電話反映類似情況，研判是當機或超商系統問題」，除建議民眾找超商了解，也請民眾確認健保卡如未遺失，就不用擔心有被盜領的可能，並請民眾稍候幾天，等機台消化得差不多了，再前往領取即可。

李姓民眾不滿表示，晚一點領取本也無妨，重點是五倍券是中央紓困振興美意，但開心要領，卻驚見「您的振興券已完成領取」幾字，相信多數人看到，一定都憂心忡忡。他質疑，若系統當機，頂多無法領取，但機台顯示「您的振興券已完成領取」，實在徒增民眾擔心，而且這項是中央政策，出問題就說是超商系統當機，推諉給超商。

經他洽詢1988後，窗口也告知，確實已接獲好幾起類似民眾反映，排除健保卡遺失、小白單弄丟等情形後，研判是系統大當機，流量不穩所致，至於機台何以顯示「您的振興券已完成領取」，1988除安撫民眾不用擔心，也回覆須待工程師查詢作業系統才能更改。