台中市府23日起將為全市高中職以下、12歲以上學生接種BNT疫苗，全市130校計15萬7245名學生中，有14萬8478名有意願接種疫苗，有意接種比率達94.42％，針對校園疫苗接種作業，全市畫分42組，每組都有合約醫療院所至區內各國高中及五專學校，為學生接種疫苗。

市府表示，為提升校園防護力，中央特別安排12至17歲以上學生接種新冠肺炎疫苗，台中市從9月23日起開打，預計10月19日前可為台中市各國、高中學校學生及五專的專一至專三學生完成第一劑疫苗接種。

市長盧秀燕強調，疫苗接種不強迫，學生可依照個人需求和意願自由選擇是否接種。經回收意願書後，學生有意接種比率達94.42％，其中14萬6257位同意在校集中接種（93.01％）、自行至醫療院所施打計2221人（1.41％）。

市府表示，接種疫苗後學生身體如有不適反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，疫苗假以三天為原則（含接種當日），必要時得延長。

學生若選擇不接種疫苗，未來也不用擔心需接受快篩才能進入校園學習，仍可正常到校上課，市府將持續督導各校落實各項防護措施，維護校園師生健康。