彰化縣符合造冊資格的學生共6萬1818人，經各校發家長同意書調查意願後，有5萬9345人同意施打，比例高達95.41％，僅次於桃園市。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

BNT疫苗23日起在全台高中職、專科學校與國中校園內開打，彰化縣預計將有逾5.9萬名學子接種，意願登記同意施打比率高達96％，僅次於桃園市，是全台意願第2高，為了預防學生暈針，將採獨立空間施打，也將全程要求救護車待命。

根據中央規定，彰化縣符合BNT疫苗校園造冊的12歲以上、17歲以下對象，包含高、國中生，五專1至3年級生，和9月1日前滿12歲的國小6年級生，共計6萬1818人，經各校發同意書進行意願詢問，家長同意施打的有5萬9345人，比例高達95.41％。

彰化縣長王惠美表示，針對符合資格並同意接種的造冊學生名單，將自9月23日起至10月8日，在校園內安排接種，高中職生先打完後再輪到國中生和小六生打。

王惠美提醒學生及家長特別注意，孩子要接種疫苗的前一晚絕對不要熬夜、記得要吃早餐；打疫苗當天盡量穿著寬鬆衣袖，接種後需休息30分鐘。

她說，接種前仍需要確認，若感覺身體出現不適，就不要勉強施打，疫苗還是會預作保留、另行安排施打。而接種疫苗的學生可以有2天防疫假，學生接種後，屆時若覺得有必要，就可向學校請假在家休息。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，青少年在高、國中生階段，心理上較易受同儕影響，有時看到身旁有同學吐了，就忍不住跟著作嘔，若有學生打針時出現暈針、身體不適，旁邊的其他同學很可能也受影響，針都還沒打就開始覺得不舒服，一打下去就暈針。因此校園接種將安排等待區、休息區、和獨立接種區，採分區分流，將學生們距離、間隔時間拉開，避免相互影響，並將要求周邊消防分隊、醫療院所，準備救護車隨時待命。