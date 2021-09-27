嘉義市長黃敏惠到港坪運動公園體育館快打站關心長者接種第2劑AZ疫苗。（廖素慧攝）

嘉義市政府於港坪運動公園體育館再設快打站，為65歲以上者長接種第2劑疫苗，第1波接種AZ，第2波自10月2日至4日為70歲以上接種莫德納，已造冊人數約8600人，市府衛生局表示，嘉義市每百人劑次覆蓋率已達70.5％。

嘉市府衛生局代理局長廖育瑋指出，目前全市第1劑疫苗覆蓋率60.5％，不分劑次的每百人劑次覆蓋率達70.5％，中央撥配第二波長者第2劑莫德納疫苗，市府為75歲以上長者欲接種者造冊，約有2600人，28日在港坪運動公園體育館快打站施打。

70歲以上欲接種第2劑莫德納的長者造冊人數約有8600人，10月2、3、4日連續3天，也在嘉港坪運動公園體育館快打站施打。

廖育瑋說明，市府安排本月25日至27日連續3天，為65歲以上長者接種第2劑AZ疫苗，造冊人數近7600人，但有約一半人數透過1922預約且已接種，因而僅有約一半人數長者到快打站接種。

嘉義市長黃敏惠到快打站關心長者接種疫苗的情形，並感謝陽明醫院團隊及市府團隊，連日來在快打站提供服務，讓疫苗接種流程能迅速順暢，環境友善舒適，減少數位落差，長者能安心接種。