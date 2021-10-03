民間捐贈BNT疫苗陸續到貨，第10輪將開放64歲以上、18至22歲以及第九類對象預約接種，這樣的安排讓不少中間族群爆氣直呼，上班族活該被跳過嗎？國民黨台北市議員李明賢直言，自己就接到一個25歲年輕人的特殊案例，希望政府能幫忙解決。

指揮中心1日宣布，第10輪加開第一劑BNT，符合資格者約38萬人分作3類，在7月29日以前完成意願登記的18至63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18至22歲的年輕族群，消息引發網友討論，不少上班族則哀嚎，又被插隊了，「上班族活該」、「中間族群一直被跳過，一下要給打第二劑，一下要給學生，中間族群的人都不用上班嗎？都不會接觸到人？」

對此，李明賢今在臉書發文表示，自己最近接到一個陳情個案，當事人是25歲的社會新鮮人，連第一劑都還沒打更遑論第二劑，加上經濟能力問題，要到醫院探視看奶奶，儘管政府從10月1日起開放加護病房家屬兩人探病，三天就要PCR一次，看似德政，但是一次費用3500元，對這位25歲的社會新鮮人而言，實在是不小的負擔，他希望政府能有解套方案。

李明賢感嘆，擺盪在親情與經濟壓力之下，政府該如何照顧必須受到照顧的人？還是沒錢做PCR就不能探病？自己也會在議會提出建議，請市府思考針對特殊家庭或予以補助。