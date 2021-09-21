八大加碼勸登記使用方式一次看。(圖／中時新聞網製圖)

振興五倍券即將於明天(22日)早上9點開放登記與數位綁定，同時8部會提供的加碼券也能一併登記，10月8日就能領取使用，到底8種加碼券要如何勾選？行政院政務委員唐鳳也給出方式。此外，《中時新聞網》也特別整理此次五倍券相關資訊，與各縣市加碼懶人包專區(https://2021ticket.chinatimes.com/)。

明早9點開始，可到五倍券官網登記，除了可任意選擇紙本或數位綁定外，也能登記8種加碼券，至於到底要如何勾選「最賺」，唐鳳說，最佳辦法就是一次勾4種自身屬意的券，全勾的話可能會抽到自己不想要的。

紙本五倍券第一梯次9/25~10/1 預訂，10/8~10/21 領取。第二梯次10/25~10/31 預訂，11/8~11/21 領取。預訂方式：健保卡/健保快易通(OTP)/自然人憑證。線上預訂：預訂並選擇領取地點(超商/超市/藥妝店)，以下為8大加碼券詳細資訊。

藝Fun券：須抽籤，面額600元、240萬數位與60萬紙本共300萬份，紙本對象限定65歲以上長輩與18歲以下身心障礙者。10月1日起可持健保卡到四大超商登記，時間為早9到晚9，每周三下午3點半抽籤、隔天早上8點半簡訊告知結果並公告於官網。文化部提供，可用於藝文與文創展演消費。

農遊券：須抽籤，面額888元、共146萬份，農委會提供，採數位加碼方式登記，自10月11日開始，連四周的周三上午10點半抽出，下午5點簡訊告知結果。可用於農林漁牧消費、農村旅遊。

動滋券：須抽籤，面額500元、共200萬份，教育部提供，採數位加碼方式登記，10月14日起每周四早上10點半抽籤，當日下午5點簡訊通知結果，並在官網公告。與上次不同的是，此次僅補助於運動、健身與賽是觀賞。

客庄券：須抽籤，面額500元、共40萬份，客委會提供，採數位加碼方式登記。10月11日起每周四下午3點半抽籤，隔日早上8點半簡訊通知結果，並在官網公告。可用於客庄觀光與相關文創消費。

國旅券：須抽籤，面額1000元、共120萬份，交通部提供。10月11日起每周二早上10點半抽籤，當日下午5點簡訊通知結果，並在官網公告。可用於旅遊相關產品，範圍較廣。

i原券：須抽籤並綁定台灣Pay，面額1000元、共10萬份，10月11日起周二下午3點半抽籤，隔日早上8點半告知結果。原民會提供，可分次消費次數不限，用於原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店。

好食券：不須抽籤，面額500元、共400萬份，經濟部提供，採數位加碼方式登記，與五倍券綁定，前400萬名免抽籤。可用範圍相當大，夜市、餐飲店家、伴手禮都能用。

地方創生券：須抽籤並綁定台灣Pay，面額500元、共20萬份，10月11日起每周五早上10點半抽籤，當天下午5點公佈結果。國發會提供，用於地方創生相關審查與合作網路。