紙本振興五倍券自上周六開放至今僅2天，就已超過5百萬數位綁定人數。行政院長蘇貞昌今日出席師鐸獎表揚大會前受訪表示，五倍券大受歡迎，紙本預約和數位綁定合計已超過950萬，請大家好好享受。

教育部國教署學習歷程系統日前因人為疏失，導致全國81所學校、學生7854人上傳檔案遺失。蘇貞昌表示，此事已請教育部補救，也會追究相關責任。

針對中共中央委員會總書記習近平發賀電給國民黨新任主席朱立倫，內文出現統一字眼，而朱回電也表達反台獨，也未在日期上加註「民國」。蘇貞昌說「不是說一中各表，連民國都不敢表」，可見國民黨宣稱的愛台灣、堅守國家主權，都是假的。

蘇貞昌表示，中國軍機、軍艦繞台，朱立倫有為國家好好講話的機會不講，反而去附和中國，實在令人失望。

被問到藍營批評蔡政府上任後負債增加2.2兆，並利用編列特別預算來規避舉債數字，蘇貞昌回應「這是錯誤講法」，馬政府執政8年，債務增加1兆7千多億，蔡總統則堅持財政紀律，上任快6年，即便遇到疫情，也只增加3100多億的債務，遠低於馬政府。

針對紙本振興五倍券開放至今僅2天，就已超過5百萬數位振興五倍券綁定人數，蘇貞昌表示，五倍券大受歡迎，不僅商家加碼，地方政府也紛紛跟進，這幾天的數位綁定及紙本預約，已經超過950萬人，請大家好好享受各種加碼優惠。