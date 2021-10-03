星宇航空高人氣「星宇小舖」落腳於新北宏匯廣場，即起至明年2月底，期間限定進駐宏匯廣場1樓北大門，更以星宇航空大獲好評的安全影片「星探者」角色，雙方聯手打造夢幻星際廊道、城市打卡點，結合宏匯一週年慶「想飛，直達美好」主題，帶領大家跟著星探者感受遨遊世界的美好。

星宇小舖本月8日也將推出「振興五倍券」好禮活動，凡使用紙本券消費即贈標籤便利貼，滿千再送精美筆記本，熱銷的A321neo飛行夾克特別在此限量上架。

星宇航空執行長翟健華表示，很感謝粉絲熱情不減的支持著星宇小舖，從在自有平台及門市販售開始，也逐漸發展不同的合作通路，包含首家位於三創的快閃店、7-11概念店等，而今收到宏匯廣場的合作邀請，看好其為新興的百貨商場，不僅位置良好，致力創新的理念也與星宇不謀而合，期望能透過星宇小舖進駐，並結合星探者主題，為大家一解無法出國的鬱悶，帶來嶄新的休憩體驗。

「星宇小舖宏匯快閃門市」位於宏匯廣場1樓北大門，搶眼的落地STARLUX燈箱映入眼簾，並由星宇飛安大使「蛋寶」迎賓，展示櫃模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，商品就像是自行李輸送口緩緩送出，陳列在輸送帶上。店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，讓民眾就算暫時無法出國，也能在此感受即將起飛的感覺。

座落於宏匯廣場一樓的咖啡廊道，搖身一變為星宇航站，巨大的星宇A321neo飛機氣球及星探者星球漂浮在空中，地板呈現機場跑道，跑道兩旁更有人氣星探者們等待民眾一同合照，商場各樓層也打造登機門、安檢輸送帶及星宇航點情境，搭配星探者置身其中，使民眾感覺就像與星探者一起旅行。