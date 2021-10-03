紙本五倍券第一梯次預訂1日截止，衝出近1200萬人登記；反觀政府力推的數位綁定，至2日中午僅393萬人次，民眾喜愛程度立判高下。就連綁數位免抽籤的400萬份「好食券」，也有7萬份還沒發出去。

根據統計，紙本五倍券預訂截止，共1193萬6961人登記，領券時間為8日至21日；第二梯次預訂25日起至31日，領券時間為11月8日至11月21日。經濟部指出，近1200萬紙本登記中，前往超商操作的人逾千萬，足足是官網（187.5萬人）5倍多，顯示民眾仍以離家近的超商為領券主流。

尷尬的是，政府推動數位綁定，不僅預訂日比紙本先開始，還祭出免抽籤的500元「好食券」，限量400萬份，結果到現在還發不完。

目前約393萬人登記數位五倍券，以信用卡、支付平台為主。專家分析，業者推出不少好康優惠，是數位綁定一開始能衝高的原因，但後繼乏力、增速減緩；加上紙本上路後，明顯吸引「想拿實體券」的民眾，導致數位乏人問津。