五倍券開放紙本綁訂2天以來，截至今(27日)下午7時30分，紙本預訂已達724萬人，數位綁定逾374萬人，總計突破1098萬人，占符合資格可領用數約44％。社群平台《Line》就以「五倍券數位綁定」為題，進行網路民調，結果有53.27%的網友表示「選擇紙本」、24.69%網友「只完成個人綁定」。

振興五倍券官網22日開放加碼券登記抽籤、數位綁定。(翻攝自五倍券官網)

紙本五倍券自上周六(25日)上午9點開放登記，根據經濟部最新統計，截至今日下午7時30分，紙本預訂已達724萬人，數位綁定逾374萬人，總計突破1098萬人，占符合資格可領用數約44％，顯見民眾對振興五倍券的支持，期待共同刺激消費、振興經濟。在各部會加碼券部分，除好食券之外，以交通部國旅券最受歡迎，有949萬7652人登記，因限量120萬份，目前中籤率已不到13%。

數位五倍券個人綁定至明年4月30日止；共同綁定從今年9月22日至10月1日截止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前仍可退出共同綁定。

對於紙本振興五倍券已超過5百萬數位綁定人數，行政院長蘇貞昌今日出席活動前受訪表示，五倍券大受歡迎，紙本預約和數位綁定合計已超過950萬，請大家好好享受各種加碼優惠。

Line網路投票名台。(圖/翻攝自 Line投票頁面)

對於五倍券綁定一事，《Line》投票平台23日就對此發起網路投票民調，以「五倍券數位綁定，你登記了嗎？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為9月23日至30日，截至27日20時50分為止，共有4萬3千多名網友投票，列出6個選項，「選擇紙本」，比例佔53.27%、「只完成個人綁定」佔24.69%，「已完成親友共同綁定」9.33%、還沒決定用哪種支付工具9.18%、不想領五倍券者2.17%、已決定支付工具但還沒綁定1.36%。