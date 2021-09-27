近期最夯民生話題莫過於振興五倍券，經濟部表示，截至今(27)日下午1時，已有1017萬人綁定數位或預訂紙本，且指出，今已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。

經濟部表示，振興五倍券於9月22日起陸續開放數位綁定、加碼券登記及紙本預約登記後，民眾反應相當熱烈，截至今日下午1時，已有1,017萬人綁定數位或預訂紙本，對於民眾反映在加碼券登記中或有將個人資料輸入錯誤之情形發生，擔心加碼券中籤後會收不到通知，經濟部表示，為維護及保障個人權益，今日已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。

振興五倍券官網新增之個人資料修正功能已於今日上線，民眾可於官網「查詢」作業選項進入，經身分認證成功後，進行個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料的修改；但為維護資料的安全與穩定，需以當時身分認證登錄填寫之同一身分進行修改，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，輸入自己或主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；另個人數位綁定，在數位支付業者綁定的頁面中皆有提醒，一經綁定成功後即不得改選其他數位工具或領取紙本券。

截至今日下午1時，紙本預訂達646萬人，數位綁定近371萬人，總計突破1017萬人，占符合資格可領用數約40%，顯見民眾對振興五倍券的支持與期待，共同促進消費、振興內需經濟。另外，數位綁定不僅允許共同綁定，且開放可用於國內電商交易，前400萬名綁定者再加碼500元的好食券，有加碼好康且使用上更便利，請民眾把握機會儘快綁定數位券，獲得最後29萬名好食券名額。

數位五倍券個人綁定至明年4月30日止；共同綁定從今年9月22日至10月1日截止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前仍可退出共同綁定。