隨著疫情逐漸趨緩，各餐廳與場所逐步邁向解封，LINE Bank宣布與LINE Pay強強聯手，推出「綁Pay刷 有購利」優惠活動，且新戶、舊戶刷卡通通有禮，只要使用LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，自10月1日起至12月31日止，不限通路、筆筆消費享LINE POINTS 3.5％點數回饋，加碼優惠通路更新增Watsons屈臣氏，只要週末至屈臣氏結帳，首筆最高有機會享有LINE POINTS 18.5％ 點數回饋。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank為了感謝新、舊用戶的支持，10月接力再與LINE Pay攜手推出「綁Pay刷 有購利」優惠，只要支援LINE Pay綁定LINE Bank快點卡的店家都能使用，將每一筆點數回饋拉高到LINE POINTS 3.5％，讓用戶消費的同時，獲得更多回饋。

除了LINE Pay以外，LINE Bank與生態圈合作更深化，攜手LINE TAXI、LINE MUSIC推出「新戶開卡禮快享券兌換活動」，活動自9月15日起至10月31日止，每位新戶完成任務，可獲得「新戶開卡禮快享券」序號兌換LINE TAXI九折券三張，以及 LINE MUSIC 最高51天體驗券。

LINE Bank於10月1日起再新增一受歡迎的藥妝通路屈臣氏，選用「快點過週末」優惠的用戶們，在屈臣氏（台灣屈臣氏實體門市與官方商城適用）和既有優惠通路momo購物網都能享受指定時段限量加碼回饋，且兩個通路的回饋名額分開計算，預計吸引更多新、舊用戶消費，新戶完成開戶綁定不但能獲得「開戶禮」LINE POINTS 300點，每人每月還有機會享各項優惠最高500點回饋，總計最高可以獲得800點。