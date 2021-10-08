首款擁有 iP6X 防塵、堪稱史上最堅固耐用 Apple Watch Series 7將於10月8日晚間開放預購，蘋果優質經銷商STUDIO A 即日起同步啟動會員預約服務，同時推出振興加碼優惠，10月8日起於全台 STUDIO A 門市使用紙本/數位綁定振興券，消費滿5000元，加贈1000元商品抵用券。

此外，若使用「中國信託 LINE Pay 卡」再享 LINE Points 3％回饋無上限，並與金融機構合作分期0利率、舊機換新機。

STUDIO A表示，振興優惠的抵用券可於全台STUDIO A門市購買副廠配件折抵使用（不含軟體、硬碟、記憶體、保險類商品）。最近超熱門的 iPhone 13 系列周邊商品，各式保護殼、保護貼，同時都有加購優惠，如VAP保護貼原價1280元，7.7折優惠990元起。不可或缺的快速充電器等配件，也有7.2折990元起的加購優惠。保護貼加品牌保護殼組合原價2070元，可用7.2折加購價1490元購買，且可使用獲贈的商品抵用券折抵。

校園門市Straight A則推出「振興3重送」Mac筆電最高回饋 20％活動，購買Mac主機，除享教育優惠3100元外，若以優惠價 3000元加購 AirPods Pro 耳機(原價7990元)，再加贈500元購物金。挑選 iPad 系列除同享教育優惠外，加購 Apple Pencil也可獲得500元購物金，而最新上市即以粉紅新色受到民眾青睞的iPhone 13系列手機，加購指定保護殼及玻璃保貼，同樣可獲得500元購物金。

全新的Apple Watch Series 7採用41mm與45mm錶身尺寸設計，擁有更堅固、更抗裂的水晶玻璃錶面，是歷來第一款擁有IP6X防塵認證的 Apple Watch。超窄邊框只有1.7公釐，全螢幕錶面與App能和錶殼彎曲處無縫連接，螢幕區域比 Series 6增加 20％，同時支援心率量測、高/低心率通知及跌倒偵測等功能。新的充電架構配合快速充電 USB-C線，充電效能快33％，從0～80％充電僅需約45分鐘，而充電8分鐘已足夠用作追蹤睡眠8小時使用。

新一代更推出了不少新的配色，除了鋁合金款在藍、紅色之後新增綠色外，不鏽鋼錶款也有銀色、石墨色與金色三種顏色選項，鈦金屬則提供銀色與石墨色兩種選項，鋁合金錶款價格41mm／11900 元起。

STUDIO A表示，除可用政府振興5倍券（紙本/數位綁定）消費購機，持「中國信託LINE Pay卡」於全台STUDIO A指定門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網、晶盛 Straight A校園門市、Straight A 官網刷卡消費，享LINE Points 3％回饋(含一般消費1％基本回饋)，還有舊機換新機100％折抵及信用卡分期0利率等優惠。會員預約https://bit.ly/3AoA5XQ。