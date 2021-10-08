振興五倍券今（8日）起開放使用，不僅實體、電商都紛紛跟進推出五倍券優惠，就連LINE也呼應政府政策、力挺中小店家，正式推出「振興熱起來」特別企劃，攜手金門縣、高雄市、桃園市，在LINE熱點中收編合計超過上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹，使用者只要在LINE熱點中搜尋全台店家自行加碼的振興優惠券，即能輕鬆掌握優惠資訊，更首次開出了LINE POINTS 200萬點的大紅包，完成9天集章任務的用戶就可拿到LINE POINTS 30點。

LINE熱點本次攜手金門縣、高雄市、桃園市，彙整最完整的振興消費指南。（LINE提供）

用戶點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找三縣市振興合作店家清單。（LINE提供）

即日起LINE用戶只要在「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號，或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，就能快速查找三縣市振興合作店家清單，當消費時即可配合政府的加碼優惠使用，不用苦苦尋找哪家店家使用五倍券才能享特別優惠，方便消費者靈活使用更貼心。