上網已成兒童及青少年的日常生活習慣，然而，兒少缺乏警戒心，導致個資外洩、私密照外流等情況層出不窮。有鑑於此，LINE 14日宣布攜手iWIN，推出「iWIN網安預言家」LINE公益官方帳號（@iwin.tw），以流行的「狼人殺」遊戲為概念，設計在聊天室中的沉浸式解謎遊戲「狼人殺了沒」，模擬網路社群情境，提升全民對網路犯罪的防範意識。

iWIN自2013年成立以來，每年定期調查兒少網路使用狀況。iWIN指出，台灣11至18歲的青少年，高達9成以上擁有自己的行動裝置，且使用網路時間週末最多竟長達8小時。而11歲～18歲兒少每日使用網路時間平均為6～8小時，且首次接觸網路的平均年齡已連續3年低於10歲。

然而，面對日漸複雜的網路世界，兒少可能因缺乏警戒心，使得個資外洩的案件層出不窮，甚至發生私密照外流的情形，將威脅孩童的身心健康。報告統計，有1.33％的兒少曾經傳送私密照給他人，其中的18.75％的兒少其私密照片甚至未經同意便遭外流。iWIN近年的報告亦指出，近四成曾有私密照外流的孩子表示不敢告訴任何人，進一步了解發現，多數兒少是因害怕被斥責並認為說了也無濟於事，因而錯失求援機會。

LINE自2017年起每年定期投入資源宣導網路與資訊安全，因觀察到兒少個資與私密照外流的議題嚴重、親子間疏於對話導致兒少求助困難，今年攜手iWIN推出為期一個月的「兒少網安計畫」宣導，從溝通及教育的角度著手，針對親子雙方共同宣導，為守護兒少建構堅強的保護網。

iWIN執行長黃益豐表示，兒少網安的議題日漸受到重視，與LINE台灣多年的合作更是促進了民眾對此議題的關注程度。LINE台灣董事總經理陳立人則指出，結合iWIN的網安數據與專業見解，運用LINE的公益帳號、LINE TODAY、LINE貼文串與LINE MUSIC等多元服務共同宣傳，並邀請多達40位各界友人與產業夥伴錄製口卡一同響應。

此外，LINE也邀請新生代偶像陳零九擔任這次兒少網安遊戲的活動大使，希望喚起台灣對兒少網安議題的重視，強化家長的網路教育知識，搭建親子雙向溝通的橋樑。