彰化縣政府為鼓舞振興五倍券「花」在彰化，獎項內容和抽獎日期再次說明。（吳敏菁攝）

「抽中青年住宅，真住得到嗎？價值多少？」彰化縣政府為鼓舞振興五倍券「花」在彰化，設立最大獎是伸港青年住宅3戶，掀起不少疑問，縣府14日再說分明，頭獎青宅為1房型，預計2024年6月完工，抽中的若想放棄承購資格，也可換取125萬元的等值現金。

縣長王惠美表示，振興五倍券彰化優惠活動，從15日開始至明年6月30日止，只要在彰化縣消費滿200元以上就可取得抽獎資格，今年的獎品誠意十足，大獎包含3戶青年住宅、千萬現金及100台電動機車等。

經濟暨綠能發展處長劉玉平說明，伸港青年住宅規劃包括1房、2房、3房的格局，頭獎以1房型為獎項，；二獎是PGO今年最新款電動機車，PGO也是彰化在地有50年之久的機車大廠，曾連19年獲得台灣精品獎，不僅是彰化之光，也是台灣之光。

劉玉平指出，三獎至八獎為現金紅包獎，總共1萬8000個紅包，2萬元有150個、1萬元有300個、5000元有1050個、2000元有1500個、1000元有6000個，以及500元有9000個，中獎機率非常高。

共分3次抽獎，分別是2022年1月、4月及7月的中旬進行公開抽獎，第一次抽獎如沒有抽中，抽獎資格與序號仍都會延續保留至下一次可再抽獎，只要是登記於彰化縣的公司或商業消費滿200元，將取得的發票或收據上網登錄，就可取得抽獎資格，若非非公司商號如市場及夜市攤販消費滿200元者，則限定需以台灣Pay的支付方式消費，將取得消費明細上網登錄，也可取得抽獎資格。