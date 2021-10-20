五倍券買什麼？大葉高島屋：民眾最愛餐飲、運動與化妝品 18:462021/10/20 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搭上百貨週年慶熱潮，善用振興五倍券以及百貨公司優惠是省錢神攻略。(大葉高島屋提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興五倍券上路近2個星期，天母大葉髙島屋百貨週年慶已進入第二波促銷活動；大葉髙島屋觀察，自紙本五倍券啟用後，首5日回收金額較去年同期三倍券成長4倍，帶動全館買氣較去年微幅成長約3％，其中，五倍券使用前3名的業種，分別為餐飲，其次為運動用品、化妝品。 看好五倍券與疫後報復性消費潮，加上天母商圈「星星野球集章」活動和天母棒球賽事帶動人潮，以及週慶期間最高達24％相關優惠等行銷策略，大葉高島屋預估，週年慶整體業績目標6.66億元，年成長8％。 《金融》五倍券怎麼花？近4成民眾想買日常雜貨 台新人壽房貸險 建家庭房護網 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #天母 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶五倍券商機 台灣連鎖加盟協會攜32品牌推購物節 21:032021/10/19 生活 台鈴智慧電車eReady Run mini新上市 心動價4萬800元起 10:202021/10/20 生活 減輕更生人經濟壓力 台灣更生保護會與巨城合辦展售會 16:442021/10/20 寶島 米其林星級牛排館也有優惠 五倍券花在這就送請客金 17:332021/10/20 生活 搶五倍券商機 宜蘭傳藝推「五百搏一萬」活動 16:332021/10/20 生活 用五倍券結帳 店員超瞎1理由拒收 網轟：要先買長夾？ 17:442021/10/20 生活 台中購物節開跑拚經濟 公車業者大串聯邀全國民眾來台中消費抽大獎 09:002021/10/20 生活 美科技股報喜台股來電 04:102021/10/20 財經要聞 用餐3170元！女掏「五倍券＋現金」結帳 店員拒找零 09:212021/10/20 生活 精品百貨推五倍券優惠 買5000送5000住宿費、美食滿5000抵1000 09:162021/10/20 生活 大新竹合併倡議後 林智堅、楊文科首同台 兩人零互動還致詞較勁 16:202021/10/20 政治 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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