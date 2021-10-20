振興五倍券上路近2個星期，天母大葉髙島屋百貨週年慶已進入第二波促銷活動；大葉髙島屋觀察，自紙本五倍券啟用後，首5日回收金額較去年同期三倍券成長4倍，帶動全館買氣較去年微幅成長約3％，其中，五倍券使用前3名的業種，分別為餐飲，其次為運動用品、化妝品。

看好五倍券與疫後報復性消費潮，加上天母商圈「星星野球集章」活動和天母棒球賽事帶動人潮，以及週慶期間最高達24％相關優惠等行銷策略，大葉高島屋預估，週年慶整體業績目標6.66億元，年成長8％。