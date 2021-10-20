立法院財政委員會今天審查紓困振興特別預算，國民黨立委賴士葆質疑行政費用編列20億，實際上已經花掉18.28億，幾乎都花完了，立法院還要審什麼審？該案在朝野僵持下召委李貴敏宣布保留朝野協商，不過李貴敏因為與民進黨立委吳秉叡發生口角，宣布會議休息，紓困振興預算審查陷入僵局。

賴士葆質疑，根據《紓困特別條例第11條第4款》，只有因應緊急需要才可以先動用一小部分，但是經濟部會先發1200億元，占75％，行政費用編列20億，已經花掉18.28億，都還沒審查通過，就已經花完了，還要審什麼？

賴士葆也問主計長朱澤民，現在到底哪些錢已經花出去？朱澤民說，主計總處有撥200億給銀行，但那筆不算「支出」而是「墊付」，是要讓銀行兌付五倍券所用，是給銀行這段期間周轉的。他也解釋，行政費用是在同一科目下的項目，本來就可以移動。

民進黨團總召柯建銘也說，經濟部五倍券部分總共是1200多億，這樣哪算都花掉？本來就是可以這樣做的。

對於所謂「一部分」算是多少？國民黨立委林德福說，9成9也能當作一部分，當初這樣修法是給行政機關方便，不要當隨便，就為所欲為；民進黨立委沈發惠則說，不要一直陷入一樣問題，如果有爭議，下次修法就要寫明幾分之幾。

李貴敏則要求經濟部長王美花應該以其專業說明清楚，所謂「一部分」，多少才算一部分？

王美花認為，還是要看事件本質，不是幾分之幾的問題，要去看就執行業務上，會怎麼去動支，目前對於立院可能有增刪預算，他們所簽的契約都有保留這樣的條文。

李貴敏說，契約有訂清楚這樣很好，但還是針對問題回答所謂「一部分」的定義。在李貴敏追問下引來民進黨立委不滿，吳秉叡怒嗆，「要照你意思才叫回答嗎？她已經回答要整體考量啊！」

吳秉叡一嗆聲也立刻激怒李貴敏，李貴敏說，她作為主席已經裁示此案保留，但是行政機關應該說明清楚，立委要求官員回答問題有什麼問題？李反嗆吳，「你護什麼航啊！你是立法委員還是立法局啊！」

李一氣之下宣布會議休息，往桌上丟麥克風，柯建銘則在一旁緩頰，要大家息怒。