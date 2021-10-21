「珍愛藻礁」公投案將在12月18日舉行，國民黨立委林思銘今日於立院內政委員會追問「三接站工程已準備花到280.6億，萬一公投過了，除了這些錢打水漂外，未來廠商求償金額多少，經濟部算過了嗎？」經濟部次長曾文生回應「希望藻礁公投不會過，至於賠多少，會再研究。」

立院內政委員會今日討論「海洋及海岸保育生態規劃及檢討」，也邀請藻礁公投案領銜人潘忠政列席。潘表示，希望政府能啟動自然地景審議，保護藻礁。

海洋委員會主委李仲威。（黃世麒攝）

林思銘指出，早在2018年環團就已申請大潭藻礁為自然地景，但海委會至今仍未處理，海委會主委李仲威回應「要有相關的調查資料才能取信於民眾」，林思銘說「調查也太久了吧，都要公投了。」

國民黨立委林思銘 (吳家豪攝)

林思銘追問，我們政府是不是採用錯誤的能源政策而犧牲海洋保育？是不是在護航三接站？李仲威回應「這說法自己無法同意，是否有破壞生態，還在做調查報告。」

林思銘說，過去蔡政府承諾藻礁保育，結果到現在還不做，昨是今非，毫無誠信，希望官員不要整天用調查報告還沒完成為由推託。

林思銘表示，三接站的總工程費用是660億，自2019年動工至今已花費193.9億，累積進度30.9％，今年又編列121.3億，加上公投又延後4個月，屆時工程累積花費約280.6億，工程發包進度約至40.52％。曾文生回應，大致如此。

林思銘指出，萬一公投過關，面對廠商合約，勢必有違約賠償的問題。曾文生回應，應該是說萬一公投過，現在的工程要不要變更，但評估是後段的事情，要確定才能做，但自己是希望不要過關。

林思銘不滿表示「所以經濟部也沒有去做違約賠償的金額評估，反正都是全民買單是嘛。」曾文生未正面回應，僅說跟外推方案牴觸的已經都沒做了。

林思銘要求，一旦公投通過，政府要面對多少問題？包括廠商違約求償金額是多少、其他方案等等，政府應該要先做好計畫，讓國庫及環境的傷害降到最低程度。曾文生回應，會做研究。