立委陳柏惟罷免案後，緊接著是年底四大公投、明年台中立委補選，而台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐也被點名罷免。名嘴李正皓直言，民進黨若沒守住公投，可能要連2022、2024一起輸，因此民進黨不只蔡英文、蘇貞昌親自參戰，更出動「重量級講師團」，打算一次「梭哈」；而國民黨若夜宿凱道成功，將會讓民進黨壓力極大。

李正皓昨（26）日在《關鍵時刻》節目中表示，民進黨輸不得也輸不起，因朱立倫定調四大公投是倒閣公投、對蘇貞昌的不信任投票，這件事對民進黨來說，如果一輸不是輸公投，是整個內閣都輸，連2022、2024都要一起輸，這是第一張骨牌，如果國民黨可以因一場公投把行政院長的「首級」拿下來，這對朱立倫來說是有意義的勝利。

李正皓說，核四、藻礁、美豬（萊豬），哪一個不是民進黨的命脈，民進黨喊出2025非核家園，核四公投一過，民進黨硬著頭皮要重啟核四；藻礁談的是天然氣，如果沒有天然氣會缺電，缺電會造成經濟崩垮，導致台積電不開心；美豬是美國人對民進黨的信任會土崩瓦解，因今天民進黨是百分之百完全執政，連美豬這件事都搞不定，被國民黨用公投推翻，美國會認為民進黨是「忠誠的笨蛋」。所以對民進黨來說這一戰不能輸，短則影響2022，長則影響民進黨的基本政綱及在國際上的優勢。

為迎戰公投，民進黨規劃重啟上百場的座談會，於周六（30日）開跑。李正皓指出，100場公投座談會連蔡英文都跳下來，30日她要親自上陣、親自解釋，且民進黨內部已經放話，不是只有戰鬥藍，也要當戰鬥綠。李正皓笑說，「那時候你還笑人家戰鬥藍是『顫抖藍』，現在是我要當戰鬥綠，這件事情因為你輸不得，你得正面對抗」。

4大公投案將於12月18日舉行，民進黨規劃重啟上百場的座談會，總統蔡英文將親自說明。（示意圖／資料照）

李正皓表示，不只蔡英文，蘇貞昌更說場場都要到，「民進黨梭哈了」，甚至還有「重量級講師團」，包括蘇貞昌、賴清德、鄭文燦、潘孟安、林智堅，全都要下海當講師，民進黨在操兵，等於是2022跟2024前哨戰，還有所謂的百工百業社團菁英領袖場，這將會是選舉格局，且是總統級的動員。他也提到，「一次要贏全贏，輸就全輸，這才是民進黨狼性，才是梭哈的本質」，所以未來一、兩個月，整個台灣一定烽火連天。

至於國民黨，李正皓認為也不是省油的燈，朱立倫宣布夜宿凱道49天，而夜宿凱道對藍軍來說是有不同的意義，因當年藍軍就是在凱道第一次把陳水扁拉下來，意思就是正對總統府「I am watching you.」如果夜宿掉漆的話會影響氣勢，但若有人氣，搞得像凱道夜市，會讓民進黨壓力極大。