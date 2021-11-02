資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報系資料照片)

距離1218四大公投還有40幾天，資深媒體人黃暐瀚披露綠營策略，就是把反萊豬說成反美豬、再把反美豬說成反美、反台灣價值，並且繼續不斷糾纏這個議題。

美國國務卿布林肯承諾幫助台灣有意義參與聯合國體系，美國總統拜登三次提到有關台灣問題，包括台灣協議、台灣形同北約和對台灣有承諾等，資深媒體人黃暐瀚認為，美國拿台灣當談判籌碼的時候，目前美國和台灣的關係，跟以前國民黨執政時期不太一樣。

黃暐瀚1日在Yahoo TV《鄉民來衝康》分析，美國對台灣的態度是如此時，蔡英文總統完全掌握此議題。11月1日有150萬劑莫德納疫苗來台灣，所以成為「美國愛台灣」、「美國幫台灣」。這時候誰反美誰就違背台灣價值。

黃暐瀚提到，蔡英文總統的臉書，明白寫「反美豬公投」，在桃園的演說也沒有提到萊豬。黃認為，這個說法是完全錯誤的，因為中選會公文是指所有含萊克多巴胺的豬肉。

黃暐瀚解讀綠營策略，過去國民黨要進口萊牛，被綠營說是進口「毒牛」，現在民進黨要進口萊豬，民進黨說要進口的是美豬。

黃暐瀚預測，綠營會說美國幫台灣幫到這樣，竟然還有人在反美。所以綠營論述變成美國在幫台灣，可是國民黨在反台灣、阻礙台灣走向國際、國民黨要反美。換言之，就是把反萊豬說成反美豬、再從反美豬說成是反美。

黃暐瀚強調，從民調看起來反萊豬會過關，但蔡英文、賴清德從不講萊豬，都是講美豬，民眾也搞不清楚，就會認為都是國民黨扯台灣後腿。未來還有40幾天，綠營一定會再糾纏這個議題。