國民黨立委吳怡玎今日於內政委員會質詢指出，自己在周一針對海洋委員會提出預算凍結案，結果內容竟被議事人員竄改，國民黨立委林為洲說，對此要求啟動調查有無違反行政不中立。民進黨立委管碧玲緩頰「議事人員難為，談懲處太沉重，不如請召委私下釐清就好。」

吳怡玎說。自己在周一針對海委會預算審查時提出預算凍結案，但卻發現後來議事人員未經召委或個別委員同意，就逕自更改提案內容，議事人員可以如此便宜行事隨意更改提案內容嗎？要求主席裁示，查處有無違法失職，依據《公務人員懲戒法》處理。

林為洲表示，昨日發現此事時非常震驚，吳怡玎的提案中，要求海委會須辦理聽證會後提出書面報告始得動支預算，結果後來「辦理聽證會」的文字不見了，經過自己發現抗議後才改回。

林為洲指出，另一件還是海委會，吳怡玎提案要求「啟動自然地景審議程序後報告始得動支」，結果「啟動自然地景審議程序後」的文字居然消失。現在國家的法案到底是立委提案還是寫議事錄的人員在提案？立委開會的意義在哪裡？乾脆讓議事人員來當立委。

管碧玲則緩頰，自己雖然當天是在辦公室觀看開會，人不在場，但自己的理解是當日最後決議所有案子包裹式報告，所以議事人員才回去改寫結論。爭議應該是出於不同的認知，但最後其實也沒更改了。

林為洲此時在台下不滿表示「若再發生這種議事不中立的狀況，就把這些人通通趕出委員會。」吳怡玎也仍不滿「要改至少要跟立委溝通，自己當日也全程在場，要改內容為何不過來講一下就逕自處理？」管碧玲建議，這兩案已覆議成保留，大家再來討論。

議事處主秘回應，其實這種狀況每次都有發生，因為如果寫「書面報告提出後始得動支」，但若後面的成就條件會影響前面的書面報告，其實都是矛盾的，加上這些案子都要送到總統府公告。議事人員不會有竄改的狀況，都是保持議事中立。

吳怡玎反批「說謊不打草稿」，「啟動地質調查」是藻礁案，「聽證會」是有關高雄中油的案子，自己的兩案都被竄改。經查，執政黨立委的案子都沒被改，只有在野黨立委的提案被改，這樣議事不中立希望到此為止，否則以後立院乾脆不要開會。林為洲說，將要求啟動調查有無議事不中立的狀況。

而後現場開始協商，結束後今日內政委員會召委吳琪銘裁示「未來議事人員若確定要修改個別委員議事錄內容，需經委員本人簽名同意，始得更改。」