前總統馬英九被檢方起訴「三中案」，今一審宣判無罪。馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪表示，2005年《廣電法》規定政黨退出媒體，馬英九擔任國民黨主席，認為一切要合法，所以要退出中視相關媒體的經營，「這樣錯了嗎？」他也批評檢方把政黨主席當公司業務承辦人在辦，「完全荒謬的行為」。

蕭旭岑說，本案2014年特偵組已經簽結，查無不法，不構成賤賣，但是民進黨政府上任後，檢方重啟調查，由檢察長帶檢察官大動作查案，花了五年多，結果沒查到一毛錢流入馬總統口袋，也沒查到國民黨認為利益受損，還要強行起訴。

蕭旭岑指出，有媒體社論批評這是東廠行徑，國人自有公評，2005年《廣電法》規定政黨退出媒體，馬英九擔任國民黨主席，認為一切要合法，所以要退出中視相關媒體的經營，「這樣錯了嗎？」

蕭旭岑也說，政黨不是公司，政黨目的是要執政，公司目的要營利，但檢方卻把國民黨主席當作公司董事，把馬英九當業務承辦人在辦，完全不顧政黨主席對媒體跟社會有更高價值義務的責任，完全荒謬的行為。

蕭旭岑呼籲北檢不要再浪費司法資源，應該把心思放在這幾年民眾在意的，比如疫苗採購等相關弊案，不要把司法資源浪費在一生清廉，奉公守法的馬總統身上。蔡英文政府不要再用司法追殺手段對付在野黨，他也向民眾喊話，年底公投以及2022跟2024的選舉，「讓東廠下架。」