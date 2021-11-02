大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）表示，如果有人要出來參加補選，不一定要顏家的人出來選。圖為顏寬恒（中）2015年在父親顏清標及妻子陪同下前往抽籤。（本報資料照片）

台中第二選區立法委員陳柏惟被罷免後，依《選罷法》規定須在三個月內完成立委補選投票，藍綠陣營會派誰出馬補選角逐，成為各界焦點。前民進黨立委郭正亮分析，若綠營派出同黨前立委林靜儀，蔡英文總統一定會幫她站台，甚至這場補選還會演變為蔡英文與台中市長盧秀燕的對決，郭正亮還預估，補選投票率可能也會超過5成。

宅神朱學恒今天(2日)邀請郭正亮一起進行網路直播，並討論台中第二選區立委補選問題，郭正亮指出，同樣有很高參選呼聲的民進黨台中市議員張家銨，才剛擔任第一屆議員，全國知名度不如林靜儀，且群眾演講的爆發力恐怕也比不上林，張是那種很老實、服務很好的市議員。

朱學恒問郭正亮，前交通部長林佳龍這一次補選會不會來站台？郭正亮直言，「肯定啊」，小英都會站台了，林佳龍怎麼可能還不去？蔡英文百分之百站台，因為林靜儀是她的子弟兵。

朱學恒聞言有點不太相信，「蔡英文會親身去站台？可是這不一定會加分，那個地區過度動員了」。郭正亮認為，這是補選，補選是政黨對決，盧秀燕也方便站台，所以他也曾分析，最後搞不好是盧秀燕和蔡英文英對決。

朱學恒表示，如果是要對決，就是要拚場了，我們可以看到大場的活動。郭正亮則認為若要對決，對林靜儀不一定有利，因為盧秀燕在台中的民調將近7成，「我認為補選她會站台」。朱學恒追問，「真的會站台嗎？」郭正亮直言，「盧秀燕明年選市長要不要黑派支持？」

郭正亮表示，顏莉敏好歹也是副議長，盧秀燕怎麼可能不站台？之後選市長人家也要回饋，政治本來就是這樣，顏家是台中黑派代表，怎麼可能不站台？投票率超過5成都有可能。朱學恒質疑，又超過5成？是不是選完之後10年不要投票了，「連續三場欸」。

郭正亮分析，蔡英文的第一戰可以紓嗎，民進黨怎麼可能不動員？且這等於是2022前哨戰，但因為這是唯一一場補選，會受到全台媒體關注，所以顏家現在也在慎重考慮。