民進黨台中市第二選區立委補選，民進黨徵召前立委林靜儀參加補選，前交通部長林佳龍並答應擔任林競選總部主委，但國民黨尚未有人選，目前有傳言指藍營由前立委顏寬恒參與補選，林佳龍8日表示，不該把罷免當成選舉的延長賽，參與罷免的人若自己出來參加補選，剛好坐實社會認為的「輸不起」。

林佳龍8日出席大肚山產業跨域創新高峰論壇，接受媒體訪問表示，這次陳柏惟罷免案是比較負面的例子，11萬的選票當選，卻7萬多人投票把他罷免，但投票已經成定局，我們尊重，但如果這是報復性的罷免，當成是選舉的延長賽，我想對以後民意代表在發揮上，會形成不好的影響。

林佳龍指出，陳任期期間，他應該保有可以問政、自由發揮的空間，但還是被罷免，不應該把罷免當作選舉的延長賽，既然還有剩下的任期，民進黨與基進黨就一起推薦林靜儀來接棒，來完成陳柏惟任期內還未完成的事，這次補選，要選賢與能，推出新的優秀的人才服務鄉親，這點我對於林靜儀有相當的認識，因此我願意擔任她的競選總部主任委員，陳柏惟也同意擔任總幹事。

林佳龍說，這場選戰是罷免後的補選，尊重每個人參選的權利，如果國民黨推出的人選，把罷免當成選舉延長賽，去罷免對手又跑出來參選，這也坐實了「輸不起」的印象；每個人都有參選的權利，不希望罷免成為選舉延長賽，參與罷免的人，如果又自己跑出來參選，剛好坐實了「輸不起」的情況。