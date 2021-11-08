前交通部長林佳龍，近日接任台中第二選區立委補選，林靜儀競選總部主委，又傳出此舉是為復出參選台中市長，又或轉戰台北市長而暖身，對此林佳龍8日受訪表示，擔任主委是意外，參選六都，我目前沒有任何規劃，鼓勵優秀人才勇於爭取。

林佳龍8日上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」後，接受媒體訪問，擔任林靜儀競選總部主委，是否有意參選台中市長？或參選台北市長？

林佳龍表示，交通部長卸任後，我目前正進行光合之行，到台灣各界尋找光、傳遞光、成為光，一系列的規劃都已到明年初，不管在光合基金會、大肚山產創學院、台灣智庫等等，透過從政20年累積的經驗、資源來幫助更多的人。

林佳龍表示，他目前展開傾聽、請益之旅，擔任林靜儀競選總部主委，這是意外的發展，希望選舉能找出好的人才，其他部分「我個人目前沒有其他規畫」。

林佳龍表示，我已經擔任過台中市長，在市長任內全力以赴，如果有優秀的人才，希望爭取服務的機會，我會加以鼓勵。「成功不必在我，成功一定有我」。在台中這17年來，參選過、有勝選、有敗選過，對我來講，是一個很好實現理想、磨練的機會，如果有適合的人選，我都會鼓勵他們，爭取為民服務的機會。