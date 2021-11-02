資深媒體人趙少康今表示，行政院長蘇貞昌憑空指責國民黨反萊豬「要鎖死台灣、讓中國高興」。若按照相同標準，蘇貞昌就是當年鎖死台灣，讓中國高興的罪魁禍首。趙少康並請小編團隊，整理出當年民進黨罵國民黨的片段，讓大家看看有多少民進黨人，從聲嘶力竭「反萊劑」，變臉擁抱萊克多巴胺。他痛批，這些人都可以當「變臉」的演員了。

資深媒體人趙少康。（圖/本報資料照）

趙少康今(2日)在臉書PO文表示，早在2012年馬英九希望解決美牛卡關問題，以重啟台美TIFA談判，創造加入TPP的條件時，當時蘇貞昌痛批馬政府「罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行」，更表示禁用萊劑就是他任內規定的，現在卻被迴力鏢打臉，讓民眾看清，原來民進黨人口中「出賣台灣人健康、未戰先敗、做不來就下台」的人，就是民進黨政府。

趙少康指出，國民黨執政時，了解台灣人對豬、牛飲食習慣不同，特別愛吃豬內臟，因此訂出「牛豬分離、三管五卡」策略，要求商店明確標示牛肉產地、用對全體國民衝擊最小的方式有條件開放美牛，還換回了赴美免簽，而馬政府讓步的根本原因，還是因為2007年民進黨就承諾WTO將訂定萊克多巴胺最大殘留容許量。

趙續指，但如今，民進黨配套措施沒做好，各種台灣豬標示紊亂，毫無公信力，還不准地方訂定自治條例禁萊豬，當然要透過公投讓民眾對蔡政府大聲拍桌，用「同意反萊豬」給民進黨的一意孤行一個教訓。

面對反對聲浪，蘇貞昌宣稱「不進口萊豬會讓台灣進不去CPTPP」。趙少康則指稱，反觀馬政府執政時期，民進黨上下大力阻擋美牛，不許進口對台灣衝擊較小的美牛，卻執意全面開放對食安和養豬業都造成衝擊的萊豬，當年怎麼羞辱國民黨，現在就怎麼讓自己更難堪。