行政院長蘇貞昌（中間黑西裝白襯衫者）回應公投話題，再調侃朱立倫被踩痛腳哇哇叫是「正常倫」。（程炳璋攝）

行政院長蘇貞昌參加台灣歷史博物館升格典禮。（程炳璋攝）

行政院長蘇貞昌祝賀台灣歷史博物館升格。（程炳璋攝）

行政院長蘇貞昌8日參加台灣歷史博物館升格3級機關典禮，外界關心藍綠決戰公投話題，蘇貞昌回應國民黨主席朱立倫批評他放話用詞惡毒，蘇認應是「傳神、貼切」，再調侃回應「正常倫」被踩痛腳哇哇叫。

台灣1218公投成藍綠明年的方選舉前哨戰，蘇貞昌日前批評朱立倫將公投提升為政治鬥爭，還說要倒閣，看到自家國民黨籍縣市長表態反對，才改口說是幫忙，是「首謀變把風」。

朱立倫8日炮轟蘇貞昌為保官位口不擇言，用惡毒言語攻擊在野黨主席，並指民進黨派出的公投辯論代表是小咖，「用下駟對上駟」。

蘇貞昌8日自稱「首謀變把風」的形容很貼切、傳神，並調侃對方稱，正好踩到朱立倫痛腳，讓他哇哇叫變「正常倫」，比起他常常講話跟以前不一樣，還好的很。

對於公投「重啟核四」項目，柯文哲認為核四每年花40億封存，不如直接關掉省封存費，蘇貞昌將建核四與封存推是國民黨執政時的決定，前後15年浪費了3000億，如今不得不封存，還得付封存費，但數字有講錯，並非每年40億。

蘇貞昌表示，年底公投不在政黨輸贏，而在決定台灣前途，台灣是否安全、要不要永續。行政團隊是公投的一方，需要一場一場向人民報告，盼人民12月18日踴躍投票，強調「四個不同意，台灣更有力」。

中共官方背景的研究院傳出在清大設立辦公室，被質疑成要竊取台灣高科技研究成果，蘇貞昌未正面回應，他表示，大陸飛機擾台、船艦騷擾不斷，台灣處處防禦，對任何滲透破壞或圖謀不軌，都會依照國家法律與機關職能作好防護。