針對12月18日四大公投，中選會將主辦5場電視說明會，國民黨主席朱立倫原本要代表出席，但又指名只跟蔡英文總統辯論，並提出「上駟對下駟」說法。對此，受邀出席發表會的資深媒體人趙少康認為，不應陣前換將，若國民黨要把他換掉，他會拒絕。

對於外界關注中選會舉辦的電視公投說明會，國民黨可能陣前換將，趙少康今（8）日表示，國民黨的理由不太通，說民進黨派出「下駟」，但民進黨也派出經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲，是政府代表，也不能說人家是「下駟」；且若國民黨換人，換來台北市議員張斯綱、鍾沛君等人，他們是「下駟」嗎？這不是羞辱嗎？這些人情何以堪。

「陣前換將，兵家大忌」，趙少康指出，雖然依規定可以在上場前3天換人，但除非必要，否則最好不要換人。他也笑說，「但沒有說要把我換掉，因為只有『上駟』才要換掉，我這樣的『下駟』就不必換」。

趙少康也提到，民進黨舉辦的公投說明會都擠爆，遊覽車一趟接一趟，這要花很多錢，當民進黨灑大錢宣傳，國民黨還不好好把握政見發表的機會，免費利用全國電視網好好宣導理念，媒體也會報導，擴散效應很大，當然要派「上駟」去迎戰。

趙少康表示，自己準備很久，隨時蒐集資料，還要看對手到底講哪些話，並再次強調，國民黨真的不該換將，雖然自己只是受邀的人，但如果國民黨要換掉他，他會拒絕。