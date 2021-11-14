為拚12月18日年底公投全部過關，國民黨啟動街頭宣講。新北市議員葉元之在臉書PO出宣傳反萊豬公投文章，沒想到竟遭網友「詛咒」，網友看了紛紛支持葉元之提告。

葉元之13日在臉書發文寫下，「保護我們的健康，不要吃到有萊劑的豬肉，剩最後一個機會，12/18出來投公投，拒絕萊豬進口」。沒想到竟遭網友留言詛咒，痛罵「你不管吃什麼都得死，喝水嗆死，吃飯噎死，走路撞死，睡覺猝死，…」。

對此，葉元之表示，早上PO了一個公投宣講的貼文，就得到這樣的留言辱罵，並指「民進黨一直煽動對立，讓他們的支持者變成這麼極端，蔡英文不用出來道歉嗎？」「這就是民進黨支持者的水準啦！」

網友見狀則紛紛支持提告，「真的好沒水準，這樣詛咒人家好嗎？」「這種人身攻擊的言詞直接提告不必跟這種人客氣」、「不告嗎？應該讓他們知道什麼叫尊重」。葉元之則回覆，這應該是假帳號，但也說會研究看看是否能提告。