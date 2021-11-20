嘉義高中學生午休時間慶生，有同學認為太過吵鬧不滿從樓上拍照上傳instagram並寫下「智障」等罵人字眼，結果竟引發慶生學生不滿，聚眾到該班級要求道歉，人群擠滿走廊，還有人拿球棒示威，直到教官前來才鳥獸散。
嘉義高中校長陳元泰說，據了解當天午休時間有多位二年級學生在資優大樓一樓（距教學大樓15m）用刮鬍泡在慶生，教官前往處理時，207班學生由樓上拍攝照片po在ig上並標注低能智障類似字眼，下午3點15分下課時間，學生去207班要求道歉，教官前往時一群學生一哄而散。
陳元泰指出，校方目前已掌握po文及群聚等學生，後續加強正向輔導，依照學生輔導管教辦法及校規處置。當天學務主任即約談帶球棒到場示威的同學，該生表示是因覺得好玩，不自覺就拿著跟著去湊熱鬧。
陳元泰表示，學校將加強宣導網路正確使用方式，教導孩子網路互動的正確觀念，避免做出傷害別人或引起紛爭之不當行為，同時也學會如何保護自己。另外，也加強法治教育，防範孩子們學習不正確之社會不良行為，避免在不知狀況下，誤觸法律規範。
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