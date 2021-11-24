大陸湖南1所高中日前爆出1名學生失控向老師揮拳事件，當時該學生課堂時突然起身到講台朝老師毆打，其他同學連忙上前拉開，校方事後回應已展開調查程序，但未透露事發原因；事後有人爆料，原來當時已經是午餐時間老師仍未下課，該學生已經餓到受不了才失控，而該老師相當頻繁耽誤學生用餐，已引發不少學生不滿。

據大陸《沸點視頻》報導，此事件發生在大陸湖南邵陽當地1所高中，透過教室內監視器畫面得知，當時1名老師正在上課，突然有1名男同學從座位衝到講桌直接朝老師猛力揮拳，導致老師的臉部被打傷、雙頰紅腫、眼睛有血絲，男同學暴怒狂打老師時周圍一群同學紛紛嚇傻，有幾名男同學則上前制止。

此事在當地傳開引發譁然，校方事後趕緊回應，已經對此事啟動調查程序，並對受害女老師與班上同學進行安撫。不過據當地地方組織的微博爆料，該名男同學暴怒原因竟是「肚子太餓」，因為該名女老師經常講課講到午餐時間仍不願下課，導致耽誤學生用餐，男同學應是長期挨餓，已經餓到忍無可忍才會失控打老師。