台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)今年前10月營收8.51億元，已超越去年全年。執行長吳柏成表示，精剛接單能見度已達明年首季，看好航太產業復甦，對明年營運展望樂觀看待。

精剛於今(30日)召開法說會，執行長吳柏成表示，隨著經濟復甦特別是國際飛機訂單增加，對專注在國防航太領域的精剛而言，正是可以大展身手的好機會，尤其從第三季起公司的營收就漸入佳境，也對明年營運展望樂觀看待。

受惠工業、生醫、能源等產業景氣復甦，帶動鈦合金、鎳基合金等產品銷量增加，以及VIM爐的產能利用率已從3成拉升到5成，精剛第三季起每月營收已站上1億元水準，前10月營收8.51億元，已超越前三年全年，毛利率也逐季走揚，第三季達8.55%。

精剛2021年第三季營收3.18億元，較去年同期增加54.73%，稅後淨利1613萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.13元。前三季營收7.16億元，較去年同期增加19.28%，稅後淨利2613萬元，每股稅後盈餘為0.22元。10月營收1.33億元，較去年同期成長155.92%。

精剛指出，第三季營收因市場持續擴張，較去年同期成長54.73%，獲利部分則受產品組合及運費大幅漲價影響，但相較於今年前兩季呈正成長趨勢。

展望第四季，吳柏成表示，由於接單持續好轉，第三季營業利益已經從前兩季出現虧損狀態大幅扭轉，使得前三季營業利益呈現正數，預計第四季將延續第三季表現，接單能見度至明年第一季。

展望明年，精剛執行長吳柏成指出，目前訂單能見度已達明年首季，公司近年來積極切入航太零組件產業，與歐、美、中國等地的大型航太業者接洽，可望逐步取得業者認證，明年起隨航太產業復甦，將助公司接單、營運保持成長動能。

另受惠於新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳、鈷及鈦合金需求增加，及疫情過後的民生需求：如生醫、運動器材及能源石化等產業，將提升對鈦、鎳等特殊合金材料的需求，公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。