耕興(6146)前11月合併營收為39.08億元，年增22.19%，終端市場新興應用需求增溫，耕興營運動能可望延續到明年，耕興特助周煒哲表示，目前整體訂單能見度已看到明年上半年，接單動能將助力今年第4季營運延續到明年。

元宇宙商機帶動新一波連網終端裝置的新型態應用，加速高階無線技術不論是5G或Wi-Fi 6E於終端市場的滲透速度，從上游晶片大廠開始推出常時連網與行動遊戲專用裝置晶片可見一斑，由於虛擬實境3D影像繪圖效能的提升帶動龐大的數據運算傳輸，未來不論是商務型或是電競型內建5G/Wi-6E高速連網的行動筆電與帶有Wi-Fi 6E的5G手機產品應用勢必成為趨勢，龐大檢測量體(Model)將持續創造耕興業務接單龐大的拓展空間。

耕興11月合併營收為3.5億元，年增10.87%，累計2021年前11月合併營收為39.08億元，年增22.19%。

耕興表示，應用最新Wi-Fi 6E技術的模組，接下來將會陸續內建到AP、Router及CPE各項終端產品上，耕興在Wi-Fi 6E終端產品的檢測市場佔比超過一半以上。從最新發表的手機晶片皆開始內建Wi-Fi 6E的規格來看，可以預見明年應用Wi-Fi 6E技術的終端產品市占率將會比原先預期的成長率大幅提升，進一步帶動耕興明年檢測收入的成長。

目前耕興整體訂單能見度已看到明年上半年，接單動能將助力今年第4季營運延續到明年，營運有望持續再創高峰。