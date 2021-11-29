劉冠廷推薦修復上映的 《魔法阿媽》。（摘自劉冠廷粉專）

《魔法阿媽》。（稻田電影提供）

《魔法阿媽》4K修復版首映會，黃仲崑、母親「魔法阿媽」本尊鄭彩霞女士，以及導演王小棣、馬志翔太太盧悅婷、馬志翔等人（左起）一同出席。（稻田電影提供）

新科金馬男配角劉冠廷日前在得獎台上除了感謝恩師王小棣，也提及目前熱映的《魔法阿媽》修復版引起粉絲關注，其中一段話說出「它是一部我覺得充滿濃濃台灣味的電影，希望大家可以重回到電影院，跟23年前的自己對話」。

原來上映前，劉冠廷已搶先在首映看過修復版本，他透露坐在電影院欣賞時數次紅了眼眶，「尤其是聽到文英阿姨的聲音，太棒了，讓我想起我的童年跟阿嬤相處的點點滴滴」。

劉冠廷形容小時候看《魔法阿媽》只覺得好可怕，23年再一次於大銀幕看，曾經與阿嬤的回憶也瞬間湧現，「印象中第一次中元普渡拜拜時，阿嬤在供桌旁擺了椅子，還有裝水的臉盆和毛巾，當時他充滿疑惑並感受到跟平常拜拜不一樣，我那時就問阿嬤這是要幹什麼用的，我有點驚恐，但大人們都很淡定，所以我也一副很勇敢的樣子」。這回修復上映，除了讓他回憶起當年害怕的自己，也重新體會珍貴無比的祖孫情感。

入圍本屆金馬獎男配角的馬志翔也看過《魔法阿媽》，「我阿嬤也有魔法，她擁有一雙能將食物變美味，卻長得像鷹爪的雙手」。他透露，從小在山上是被阿嬤帶大的，記憶中阿嬷不停勞動的手雖然好醜但是好厲害，除了農作之外，阿嬤其餘的時間就是坐在織布機前不停地手作彩虹布。

「記得小時候貪玩容易喊餓，阿嬤會立刻丟下農具或織布棒，駝著背膀走入廚房，將雙手浸濕沾鹽再抓上一把隔夜飯，就能一秒變出美味飯糰，超級好吃真心不騙」。馬志翔形容如果想換口味，她就換成沾砂糖的，嘴裡喃喃唸著話語，小時候以為是魔法咒語，長大後才知道原來是自己的母語，「阿嬷那時口中念的是真棒，我的阿翔好好吃飯…」，那些回憶對馬志翔而言，如今想來仍是最美味的想念。

《魔法阿媽》自去年底開啟修復，上周上映後粉絲分享不斷，除了帶著自己小朋友進大銀幕重獲感動外，也有粉絲帶著自己阿嬷前往觀賞，連阿嬷也泛淚感動。