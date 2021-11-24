擁有爆乳身材的崔姓女子自稱「調教女王」，今年6月在高雄三民區哈爾濱派出所旁拍裸照，並上傳到推特供民眾觀賞，隨後崔女及幫忙拍照的林男遭警方依妨害風化、侮辱公署等罪移送偵辦，高雄地檢署偵結後，認為2人在警察局外拍裸照只是想激發社群點閱率，並非侮辱公署，且崔女上傳的裸照重要部位都有用星號遮掩，與一般寫真書、寫真月曆差異不大，認定並非猥褻品，因此，崔女及林男獲不起訴。

崔女今年6月27日凌晨2時許帶著粉色口罩徒步走到三民一分局哈爾濱派出所旁，打開駝色外套三點全裸，由站在前方的林男拍下裸照，隨後崔女將裸照貼上自己的推特網站炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼。

崔女和林男訊後被警方依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦，檢方表示，從監視錄影翻拍照片來看，2人拍照地點是選在派出所側邊，並非派出所正面，若他們是有意羞辱派出所，營造對於有人在派出所面前拍裸照警察也無可奈何的感覺，應該會在派出所大門口拍照，他們的行為只是想激發社群點閱率，且不能因有女性在派出所外拍裸照就認為是侮辱公署，這對當今社會追求性別平等並非好事。

至於妨害風化部分，檢方認為，雖然崔女及林男拍完裸照後還上傳推特，但上傳的照片崔女均有以星號遮掩乳房及下體等重要部位，也就是「全裸三點不露」，有許多女明星出版的寫真書或寫真月曆也都以相同拍攝方式吸引民眾購買，且無論在臉書、推特、IG等社群網站均可看到類似照片，而大家也會認為是在欣賞美麗的事物，並非猥褻物品，因此給予不起訴處分，不得再議。