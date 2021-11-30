大陸結婚習俗，男方為了感謝岳父母對妻子的養育之恩，結婚前都會給女方一筆聘金，但一名陳姓男子3年前經由同村友人介紹，認識一名小他3歲的劉姓女子，2人互加微信聊天後，就決定與劉女結婚，於是付了人民幣9萬元（約新台幣39萬元）聘金，一個月後娶回劉女，不料妻子新婚夜卻拒絕行房，且三天就離家，最後消失無影無蹤，懷疑遭騙婚。

據陸媒《極目新聞》報導，劉女新婚夜當天以月事來為由拒絕洞房，第2天又開始藉故吵架，第3天就離家出走，直到6天後才返家，不料隔天竟再度消失，隨後2、3個月持續出走4、5天，回家住一天，2019年4月2日突然回到婆家收拾行李，離開後就再也沒回到男方家。

陳男無奈地表示，當時為了娶劉女，加上彩禮、見面禮、訂婚禮金、婚紗照、喜酒、房子裝修等，總共花了10多萬元（人民幣），幾乎花光所有積蓄，沒想到最終是這個結果。

報導中指出，劉女早在2013年曾與一名22歲李姓男子結婚，也是收下聘金、辦完婚禮後，就以各種理由離家出走，最後人間蒸發。

但劉女出面否認騙婚，指出自己曾建議陳男相處一段時間再結婚，是對方太急，自己只好選擇妥協，不料嫁到陳家後，2人一直吵架，所以才會跑回娘家，過年期間夫妻倆又為了錢起爭執，甚至大打出手，還驚動警察，一氣之下才離家。警方表示，雙方目前婚姻仍存續，劉女也沒有再婚、重婚行為，沒有證據顯示她有婚姻詐騙意圖。