「麥當勞女神」徐薇涵（海豚）2015年因一張工作照登上國外各大媒體版面，一夕之間爆紅，還因此成為《大學生了沒》班底，也曾推出個人寫真集，在IG有17萬粉絲追蹤，近日她曬出一系列「下衣失蹤」辣照，露出美腿讓大票粉絲看了直呼超辣。

徐薇涵不時會在IG分享穿搭，近日就介紹在社交平台上一種很紅的拍照方式，只見她穿著一件連身灰色洋裝，兩腿交叉坐著，用俯拍角度從上往下拍攝，拍攝效果卻讓她十分疑惑，表示「但拍起來腳會很短，你們覺得呢？」

徐薇涵分享最近很紅的拍照方式，但認為腿被拍短了。（圖／翻攝自IG）

另外，前幾張照片裡，徐薇涵也換了好幾種拍照Pose，其中一張她把腳蜷縮在沙發上，由於坐姿關係，裙子不經意往上撩了一些，絕對領域也跟著若隱若現，腿根還出現神秘黑影，幾乎遊走在走光邊緣，格外引人遐想。

照片貼出後，吸引許多粉絲激動留言「好正又好有氣質 美腿好長 香!!!」、「裡面沒有穿小褲褲啦被看光光了」，也有人認真討論拍攝角度「我覺得第一張比較厲害」、「圖三比例真的好奇怪」、「圖三真的比例縮小了」、「角度怪怪的，1、2好看」。