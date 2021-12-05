被封為「啦啦隊女神」的林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋與火辣身材，先前曾在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，後來轉戰直播界並開始朝演藝圈發展，近期還因與徐乃麟、李恩菲等人共同主持節目逐漸受到矚目。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日曬出養眼的比基尼辣照，立刻受到網友的注意。

林艾融今（5）日在個人IG上PO文表示「第二張讓我想起當天坐的椅子長相」，並附上2張照片。照片中，只見林艾融綁起可愛的包頭，身上則是穿著綠色的造型比基尼，大方秀出豐滿的上圍及超火辣的腹肌曲線，令網友看了臉紅心跳；第2張照片，林艾融則是轉向背面來個回眸一笑展現性感翹臀，卻意外讓蜜桃臀上的兩條印記搶鏡，網友看到後則是紛紛留「該有的都有餒」、「凡坐過必留下痕跡」、「好看」、「身材太好了吧」、「女生坐椅子難免，但漂亮沒關係」、「好美」、「身材一級棒」、「太火辣了」，吸引超過1.8萬人按讚。

事實上，林艾融不久前也曾在IG上曬出另一套泳裝辣照，並自嘲「pose完全沒新意」。而當時的她穿著胸口及腰間不對稱鏤空的斜肩泳裝，使飽滿雙峰及纖細蠻腰若隱若現相當性感，加上她雪白的肌膚與俏皮的拍照姿勢，同樣電得網友直呼「沒有新意，但很有誠意！哈哈」、「艾融好美」、「好看就可以」、「這套好正」、「只要是妳就夠了」、「這件會不會辣過頭了」、「這我可以」、「有誠意就夠了」，引起熱烈討論。