中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，擁有甜美笑容與E級傲人上圍，讓她在球場上受到眾人矚目，加上神似高雄市議員黃捷的臉蛋，因此被封為「兇版黃捷」，IG吸引超過97萬人追蹤，人氣不斷攀升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（8）日在IG限時動態上曬出練完舞後的自拍照，沒想到意外秀出火辣好身材。

近日忙著練舞的林襄，昨日於IG的限時動態上曬出練完舞後的影片，只見她紮起可愛的公主頭馬尾，身穿粉藕色的超短版緊身運動衣搭配深色瑜珈褲，對著鏡子自拍表示「膝蓋炸裂」，但仔細一看才發現她的運動衣胸口挖空，使傲人北半球及結實腹肌一覽無遺，整體造型看起來十分俏皮又不失性感；下一段影片她還不忘加碼送上超近自拍，甜美的微笑與性感深溝都讓網友看了臉紅心跳。

另外，近日推出2022寫真桌曆的林襄，一開賣就創下不錯的好成績，而她為了替慶功簽名會宣傳，也特別在IG上PO出寫真側拍照並發文表示「歡迎踏上愛我這條不歸路。」、「直髪+濕濕的=純欲天花板」。照片中當時的她濕著頭髮，身穿黑色oversize西裝外套，內搭細肩帶針織TOPBRA，眼神望向遠方，大秀性感深溝，而網友看到後紛紛留言「這也太好看了」、「喜歡這個」、「這也太韓了」、「已愛上已戀愛」、「這張眼神好有感覺」、「那麼多路你還是走這條吧」，吸引超過6.2萬人按讚。