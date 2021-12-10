電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）9日再度引起話題，身為全球首富的他推文表示，自己考慮辭職改當網紅。而據美國證交會（SEC）文件顯示，馬斯克再出售934091股特斯拉股票，套現9.632億美元，顯示他持續拋股以支應鉅額稅單。

馬斯克周四在推特上問道：「我考慮辭掉工作，成為一名全職網紅，大家覺得如何？」馬斯克並未多作解釋，目前尚不清楚身為推特重度使用者的他，到底是隨口說說或是認真考慮辭去工作。

馬斯克除了是特斯拉與太空探索科技公司SpaceX創辦人兼執行長外，也領導神經科學新創公司Neuralink與隧道公司Boring。他在今年1月曾表示，特斯拉執行長工作可能只會再做「幾年」。

馬斯克經常在推特上與網友互動，他上個月發起投票詢問是否該賣出特斯拉股票一成持股，以支付行使股票選擇權相關的預扣所得稅額，後來獲得多數人支持，他自那時起開始賣股。

馬斯克已行使選擇權買進1300萬股公司股票，並累計賣出逾1千萬股持股，迄今套現110億美元。