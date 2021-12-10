網紅正妹怡葶(Elle)擁有清純可愛臉蛋，底下卻是火辣性感身材，而除了網紅身分外，怡葶其實是一名護理師，因此被封為「台灣最美護理師」，曼妙的外型加上制服幻想，怡葶成了眾多男性網友心目中的性感女神，昨天(12/9)她在社群貼出兩張美照，嬌喊血糖低，卻惹得眾網友心跳加速，直呼看了血管快爆掉。

擁有嬌俏外型的怡葶，經常在IG分享性感美照，前凸後翹好身材，讓人看了直噴鼻血，如今IG已破26萬追蹤數，人氣相當高，而其實經營社群當網紅算是她的副業，怡葶有個正職，竟是在北部知名大醫院擔任護理師，她曾多次分享工作中穿著制服的照片，也不時會上節目分享個人甘苦談，上班、下班模式都很有魅力，因此被封為「最美護理師」。

昨天，怡葶更新了IG，貼出兩張新照，照片中，她放下一頭長捲髮，身上穿著米白色貼身洋裝，一張是正面對著鏡頭露出甜甜的微笑，另一張則是側身入鏡，赫見超大亮點，她的洋裝肩膀位置大挖空，纖細臂膀擋不住春光，渾圓胸型直接側露。

隨著這兩張辣照，怡葶嬌喊：「血糖有點低，想聽甜甜的話」，惹得一票網友暴動，留言區被各種甜言蜜語淹沒，「妳的笑容那麽甜，我的無糖飲料都想找妳加糖了呢」、「不行啦，這樣很容易爆血管啊。我需要一只鎮定針先！」、「我的血壓突然高了」。