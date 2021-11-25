昨天前旅美球星王建民非官方粉專因應時事，發了一則帶有黑色幽默的貼文，文中說道：「幸好我只拿棒球和手套」，此話引來眾多粉絲留言，至今這篇貼文已有5.2萬人按讚，不過為了怕引起誤會，粉絲團於今天發出了聲明，證實這絕非王建民本人所發，並對造成王建民困擾道歉。

昨天此篇文章一出就引起熱議，甚至有些人以為就是王建民本人所發，不過這個擁有21萬粉絲的帳號僅是2008年由幾位死忠球迷所創，也並非王建民官方的粉絲團，而為怕外界誤會，該粉絲團小編昨天事後就在文章下方補上「小編Carrie™設計對白」一語。

之後並發言強調只是配合時事發文開玩笑(因近期出現許多拿球棒打人社會案件)，不過為了怕沒有長期關注此粉絲團的球迷誤會，今天稍早小編發出長文繼續解釋了發文動機以及整個粉絲團的創立過程，當然相信絕大部分的球迷都知道這非王建民本人所言。

文內大致上說道：「昨天那則貼文只是小編Carrie™突然想到的好玩時事哏，一時興起PO的投手版本設計對白，小編本意並非要酸任何人或是任何政策，只是單純在開玩笑，然而經過媒體的渲染，這個單純沒有色彩的幹話，就變得很政治！」

接著小編也強調此粉絲團非王建民本人所創，也非正式官方粉絲團，不過內容還是會報導非常多關於王建民的消息，小編繼續說：「2008年創立後經由一些管道，與王建民經紀人取得聯繫，加上剛好王建民本人沒有任何屬於自己的官方粉絲頁，所以有些東西剛好就藉由這裡獨家發佈！」